Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Ausverkauf der vergangenen Tage am Montag fort. Angst habe das Ruder übernommen, heisst es am Markt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Ausverkauf der vergangenen Tage am Montag fort - auch wenn der SMI in der frühen Phase einen Teil der Startverluste wieder abbauen konnte. Angst habe das Ruder an den Aktienmärkten übernommen, so der Tenor in Marktkreisen. Auslöser war die am vergangenen Freitag veröffentlichte Mai-Inflation in den USA, welche deutlich über den Erwartungen ausfiel.

