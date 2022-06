Ostermundigen (ots) -Die 8. Auflage der "TCS eSports League with Opel" hat sein Siegerteam. Im hart umkämpften Finale konnten sich Sparx Esports gegen Irie Legacy durchsetzen. Die Sparx Esports holten sich nebst dem Siegerpokal auch die Siegerprämie von 2'400 CHF.Die 8. Ausgabe der "TCS eSports League with Opel" hat ein neues Siegerteam: Die Sparx Esports setzten sich im spannenden Finale gegen die Irie Legacy durch und holten sich damit die Siegerprämie von 2'400 CHF. Die Fans konnten sich einmal mehr sowohl virtuell als auch live vor Ort mitfiebern. Die Spiele wurden nun schon zum zweiten Mal im Explorit Komplex in Yverdon vor Publikum ausgetragen.In hart umkämpften Matches konnte sich der frühere Aussenseiter Sparx Esports durchsetzen und holte sich souverän den Meistertitel. Titelhalter der letzten Saison, die Coconutters, beendeten das Finale auf Platz 4 hinter Team Sir und Irie Legacy.Einen herben Rückschlag haben die Mitfavoriten von Edelweiss ESports erfahren müssen, die es nicht durch die Playoffs geschafft haben und das erste Mal seit der Existenz der "TCS eSports League with Opel" nicht im Finale mit dabei gewesen sind.Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS: "Ich gratuliere dem Team Sparx Esports ganz herzlich zum wohlverdienten Titel! Das Spielniveau der 8. Ausgabe war extrem hoch. Die Siege mussten hart erkämpft werden, Adrenalin pur! Schon jetzt bin ich bereits gespannt auf die nächste Saison und bin überzeugt, dass wir wieder fantastische Zweikämpfe erleben werden und ein grosses Publikum begeistern können".In den letzten vier Jahren ist die eSports-Szene in der Schweiz stark gewachsen. Die TCS eSports League hat sich zu einer wichtigen Meisterschaft der jungen und stetig wachsenden Gaming-Szene in der Schweiz entwickelt.Die 9. Saison der TCS eSports League startet im Herbst 2022. Interessierte Teams können sich bereits jetzt für die nächste Saison anmelden. Alle Infos dazu gibt es auf der Website der TCS eSports League. Alle Spiele werden wiederum live auf tcsesportsleague.ch und Twitch übertragen.Pressekontakt:Sarah Wahlen, Mediensprecherin TCS, 058 827 34 03, sarah.wahlen@tcs.chwww.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100890782