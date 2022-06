Ob die Aktie von General Mills (WKN: 853862) in den nächsten zehn Jahren den Markt schlägt, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt erkennen wir jedoch: In einem von Inflation und steigenden Zinsen geprägten Marktumfeld performt diese Aktie ziemlich gut. Seit Jahresanfang gibt es ein Plus von 11,3 %. Und das, obwohl die breiten Märkte im Korrekturmodus sind. Für mich heißt das, dass von dieser Top-Aktie andere Qualitäten ausgehen. Blicken wir daher auf das "Aber": Die Aktie von General Mills schlägt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...