Sydney (ots/PRNewswire) -Das International Accreditation Forum (https://www.iaf.nu/) (IAF) hat eine weltweite Zertifikatsdatenbank eingerichtet, um Industrie und Aufsichtsbehörden dabei zu unterstützen, gültige Zertifizierungen auf der ganzen Welt zu überprüfen.https://www.iafcertsearch.org/Die Förderer sind: https://www.iafcertsearch.org/letters-of-support3M, AIRBUS, DUPONT, S&P Global, AT&T, Marsh, SATAIR, NUPRESS, EcoVadis, Givvable, Trust Your Supplier, CRIF, FIFO Capital, Givvable, SFDA, US DOE, UNIDO, Natural Resources Canada, die Internationale Energieagentur IEA, IATF - International Automotive Task Force, IAQG - International Aerospace Quality Group, GATAN, Global Harmonization Working Party, Clean Energy Ministerial, Consip, Dental Trade Alliance, das technische ISO-Komitee, Material Exchange, Quest Forum, EFAC, ABCB, Gattorna Alignment.IAF CertSearch umfasst 650.000 Management-System-Zertifizierungen aus über 150 Volkswirtschaften, die rund 40 % der Zertifizierungen weltweit repräsentieren.Weltweit führende Unternehmen haben an die IAF geschrieben und die IAF-Mitglieder aufgefordert, das obligatorische Hochladen von Zertifizierungen in die Datenbank zu unterstützen, damit sich die Industrie bei der Überprüfung von Zertifizierungen auf der ganzen Welt auf die Datenbank verlassen kann.Die IAF-Mitglieder werden am 4. Juli 2022 darüber abstimmen, ob Zertifizierungsstellen gültige Zertifizierungen in die Datenbank hochladen müssen. Das IAF hat eine gründliche Marktforschung durchgeführt, und über 10.000 Unternehmen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Datenbank zu 100 % gefüllt wird.Wer Feedback geben möchte, kann an einer Umfrage mit drei Fragen teilnehmen oder ein Unterstützungsschreiben an info@iafcertsearch.org senden.Umfragehttps://forms.gle/xGmSi9JnxFVdhkM89Zitate von Unterstützern"Im Namen von 3M möchte ich unsere Unterstützung für die obligatorische Teilnahme an der globalen Zertifizierungsdatenbank IAFCertSearch der IAF ausdrücken. Wir glauben, dass IAFCertSearch ein Werkzeug ist, das für effektive internationale und nationale Handelsgeschäfte dringend benötigt wird."Ranjit Thakur, 3MLeiter für Globale disruptive Technologie und Energiemanagement"Der Welthandel setzt auf schnellen digitalen Informationsaustausch. Komplexe globale Lieferketten sind in der heutigen Welt alltäglich und deshalb erwarten Einkäufer und Lieferanten, dass Zertifizierungsstellen und Akkreditierungsstellen zusammenarbeiten, um die digitale Überprüfung der akkreditierten Zertifizierung zu erleichtern."Crystal Sharp, DuPontQualitätsmanagerin bei Dupont"Um sicherzustellen, dass die Akkreditierung in der modernen Welt bedeutsam und wertvoll bleibt und um technische Handelshemmnisse abzubauen, bitten wir Sie dringend, den Vorschlag zu unterstützen, die IAF CertSearch-Datenbank zu einer verbindlichen Anforderung für alle Zertifizierungsstellen zu machen."Thomas Kaiser, AIRBUSLeiter Lieferkette und Qualität"In diesen außergewöhnlichen Zeiten bitten wir Sie, dringende Maßnahmen zur Unterstützung wesentlicher Änderungen der IAF CertSearch-Datenbank zu ergreifen."Beth Ford, AT&T Services, Inc.Leiterin Beschaffung"Wenn die globale Zertifikatsdatenbank von IAF vollständig gefüllt ist, kann S&P Global sie präzise und zuverlässig zur Überprüfung ESG-bezogener Zertifizierungen verwenden, und diese Informationen verwenden, um die von S&P Global erstellten ESG-Ratings zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Organisationen für die Einhaltung dieser Standards anerkannt werden."Kevin Bourne S&P Global Sustainable1Geschäftsführer, Leiter Anlageforschung"Die globale Zertifikatsdatenbank des IAF ist ein in der Versicherungsbranche dringend benötigtes Tool. Sie kann jedoch nur verwendet werden, wenn es genau und zuverlässig ist, daher muss es alle Zertifizierungen weltweit enthalten."Paul Johnson, MarshLeiter Marsh Advisory, Pazifikinfo@iafcertsearch.orgKontakt:Kontaktinformationeninfo@iafcertsearch.orgOriginal-Content von: The International Accreditation Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141057/5246340