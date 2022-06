Die Aktie von BioNTech ist weiter in ihrer seit Monaten andauernden Seitwärtsbewegung gefangen. Die derzeit relativ ruhige Lage bei den Corona-Infektionen sowie ruhige Nachrichtenlage bei BioNTech selbst lassen die Aktie nicht in Schwung kommen. Am heutigen Montagvormittag verliert das Papier auf Tradegate 0,8 Prozent.Trotz der Omikron-Subvariante BA.5 geht der Jenaer Infektiologe Mathias Pletz von einer entspannten Corona-Lage im Sommer aus. "Es kann gut sein, dass die Inzidenz ansteigt und eine ...

