Der Anteil der Personen in Führungsfunktionen liegt laut einer Erhebung des Bundesamts für Statistik vier Jahre nach Abschluss der Ausbildung zwischen 38 und 63 Prozent.Neuenburg - Eine höhere Berufsbildung steigert die Chance auf eine Führungsfunktion in der Berufswelt. Der Anteil der Personen in Führungsfunktionen lag vier Jahre nach Abschluss der Ausbildung zwischen 38 und 63 Prozent. Der Anteil nahm damit im Vergleich zur Situation vor Ausbildungsbeginn um 15 bis 25 Prozentpunkte zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.

