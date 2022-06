Trotz der raschen Veränderungen des makroökonomischen Umfelds und der Märkte sind die Preise für Fed-Funds-Futures bemerkenswert stabil geblieben, was vielleicht auf das Vertrauen in eine Zinserhöhung hindeutet, die zur Eindämmung der Inflation erforderlich ist. So rechnet der Markt für Ende 2022, 2023 und 2024 mit einem Leitzins von 2,84%, 3,05% bzw. 2,65%. Ellen Gaske, Lead Economist, G10 Economies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...