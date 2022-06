Mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine werden bei Schweizerinnen und Schweizern Überlegungen zu Ernährungssicherheit und -kosten wichtiger.Bern - Mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine werden bei Schweizerinnen und Schweizern Überlegungen zu Ernährungssicherheit und -kosten wichtiger. Fast 4 von 5 Stimmberechtigten (78 Prozent) wünschen sich eine von Lebensmittelimporten unabhängige Schweiz. 70 Prozent der Befragten sind bereit, Mehrkosten für in der Schweiz hergestellte Produkte zu tragen, wie der 9.

