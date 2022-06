In Deutschland fielen die Heizölpreise im Vortagesvergleich um durchschnittlich 5,5 Cent pro Liter, während sie in der Schweiz um durchschnittlichen einen Rappen gestiegen sind. Die Rohölsorten Brent und WTI sind beide unter die psychologisch wichtige 120 Dollar Marke gefallen. In Norwegen haben sich die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern einigen können, so dass ein Streik im Ölsektor abgewendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...