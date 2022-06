Für Bayer steht heute eine richtungsweisende Meldung an: In den USA wir heute im Laufe des Tages bekanntgegeben, ob der Supreme Court den Revisionantrag von Bayer in einem wichtigen Glyphosat-Prozess (Haldeman Case) zur Verhandlung annimmt. Die Richter des Supreme Court hatten sich dazu schon am Donnerstag vergangener Woche beraten. Traditionell wird die Entscheidung dann am folgenden Montag veröffentlicht.

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de