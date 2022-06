DJ DHL Paket erhöht Preise für mehrere Privatkunden-Pakete ab 1. Juli

FRANKFURT (Dow Jones)--Ab 1. Juli müssen Privatkunden bei mehreren DHL-Paket-Kategorien mehr für den Versand bezahlen. Wie die Deutsche-Post-Tochter DHL Paket mitteilte, machen "gestiegene Transport-, Zustell- und Lohnkosten sowie allgemeine Kostensteigerungen" Preiserhöhungen im nationalen und grenzüberschreitenden Paketversand "unumgänglich".

Zum einen entfällt künftig bei nationalen Paketsendungen der preisliche Vorteil für online gekaufte Päckchen- und Paketmarken, womit Komplexität reduziert werden soll. Der Preis für das ausschließlich online erhältliche Paket 2 kg steigt auf 5,49 Euro von 4,99. Aber auch die Filialpreise in den Produktkategorien Päckchen S und Päckchen M sollen "moderat erhöht" werden. Auch Packsets und Pluspäckchen sollen aufgrund der gestiegenen Papierkosten "etwas teurer" werden.

Auch für einige grenzüberschreitende Paket- und Päckchensendungen aus Deutschland sollen die Preise angehoben werden, nachdem sie 6 Jahre lang stabil waren. Dabei will der Bonner Logistikkonzern beim Päckchenversand nur teilweise die extrem gestiegenen Flugraten und die erheblich gestiegenen internationalen Zustellkosten bei Warensendungen an die Versender weitergeben. Im Bereich Paket soll ausschließlich der Versand in die USA teurer werden. Bei Auslandspaketen soll auch die online frankierte Sendung günstiger bleiben. Der Grund: die direkte elektronische Eingabe der erforderlichen Daten bringe Kostenvorteile für DHL, die das Unternehmen an die Kunden weitergeben will.

Günstiger werden soll der Filialpreis für das am häufigsten von Privatkunden genutzte Paket 5 kg, er soll auf 6,99 Euro sinken von 7,49 Euro. Die Filialpreise für das Paket 10 kg und 31,5 kg sollen stabil bleiben.

In der Filiale entfällt künftig das Zolldatenerfassungsentgelt für in der Filiale frankierte Sendungen ins Nicht EU-Ausland in Höhe von 1,70 Euro ab dem 1. Juli. Dies werde mit 1 Euro direkt in die jeweiligen Filialpreise für den Nicht-EU-Versand eingerechnet.

Die Deutsche Post will ab 1. Juli auch für warentragende Export-Sendungen im Privatkundenversand den Service Gogreen in alle diese Produkte zuschlagfrei inkludieren. Bei nationalen Paketsendungen ist dies bereits heute der Fall.

Die Preiserhöhung ändert laut Mitteilung nichts daran, dass DHL Paket mit seinen Preisen unterhalb des europäischen Durchschnitts liege. Das habe die Bundesnetzagentur bei einem internationalen Paketpreisvergleich im November 2021 festgestellt.

