Analyst Gordon Johnson stellt eine berechtigte Frage: Was ist los bei Tesla und der Produktion? Prof. Ferdinand Dudenhöffer hat dem AKTIONÄR gegenüber eine Erklärung und warnt vor einem Klumpenrisiko beim Elektroauto-Pionier.Johnson twitterte: "Wieso habt ihr eine große Eröffnung in Deutschland gemacht und gesagt, man könne rund 9.600 Autos pro Woche erreichen, aber habt im Mai europaweit erst rund 1.400 Autos verkauft?"China schmerztWir haben am Wochenende bei Autopapst Prof. Dudenhöffer nachgefragt. ...

