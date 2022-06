Fast alle Kryptowährungen setzen am Montag ihre Talfahrt beschleunigt fort. Bitcoin als größte und älteste Digitalwährung stürzt erstmals seit Ende 2020 unter die Marke von 25.000 Dollar. Auch Ethereum, Cardano, Ripple, Solana und Dogecoin liegen im 24-Stunden-Vergleich prozentual zweistellig im Minus. Die Gründe für den Absturz liegen nicht nur in der steigenden Inflation. Fast alle Kryptowährungen setzen am Montag ihre Talfahrt beschleunigt fort. ...

