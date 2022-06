In der neuen Folge unserer Youtube-Reihe "Hot or not!?" auf unserem Kanal @BörseGlobal besprechen wir als Erstes die Folgen, die sich aus der nun eingeläuteten Zinswende auch in der Eurozone ergeben könnten. Außerdem 5 Werte,m die aktuell für Schlagzeilen und mögliche Neueinschätzungern sorgen: - Walt Disney: Streaming-Dienste planen Angebote mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...