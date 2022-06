Offenbarungseid der EZB? Die Inflation bleibt hoch und dennoch droht eine Rezession. Ist damit die Zeit von Party-Investoren wie Cathie Wood vorbei und sind Gold und Solar-Aktien die Rettung? So stark ist das Vertrauen in den Dollar und Euro wirklich zerstört. Überraschung: Es wird ein junger Krypto-Fan geoutet, von dem man es am wenigsten erwartet hätte.In der neuen Folge des Money Train spricht Martin Weiß mit Florian Söllner. Dieser setzt im Depot 2030 neben Value auf Gold-Aktien und Techtitel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...