Wandelanleihe der Biohacks (Schweiz) AG ermöglicht Anlegern an dynamischer Expansion zu partizipieren

Gesamtnennbetrag von ca. 8 Mio. €, Laufzeit bis Februar 2024

Attraktiver Zins von 5,25 % p.a.

Nutzung von Wachstumschancen in Deutschland und in Europa sowie mögliche Erweiterung der Wertschöpfungskette

Düsseldorf, 13. Juni 2022 - Die Biohacks (Schweiz) AG, ein Anbieter im wachstumsstarken Functional-Foods-Bereich, begibt zur Finanzierung ihres Expansionskurses eine Wandelanleihe in Höhe von 8 Mio. € mit Laufzeit bis 14. Februar 2024. Die Anleihe wird mit 5,25 % jährlich verzinst; die Zinsen werden vierteljährlich im Februar, Mai, August und November ausgezahlt. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 8.500 €. Anleger haben das Recht zu wählen, ob sie im November 2023 ihre Anteile in Aktien der Emittentin Biohacks (Schweiz) AG wandeln oder sich den Anlagebetrag auszahlen lassen.

Die Emittentin hat ein Basisinformationsblatt zur Anleihe veröffentlicht, welches interessierten Anlegern unter https://biohackscompany.com/anleihe/ zum Download zur Verfügung steht.

Vegane "SPIRIT"-Produkte mit Bio-Qualität bereits in mehr als 4.000 Filialen erhältlich

Die Begebung der Wandelanleihe dient der Finanzierung des geplanten dynamischen Wachstums des Unternehmens. So soll einerseits das Vertriebsnetz in Deutschland und im benachbarten Ausland erweitert werden, zudem sollen umsatzfördernde Marketingausgaben verstärkt und die Erweiterung der Produktpalette sowie die zusätzliche Einführung von Dienstleistungen im Bereich Biohacking vorangetrieben werden. Die veganen "SPIRIT"-Produkte in Bio-Qualität werden aktuell bereits in mehr als 4.000 Filialen renommierter Handelsunternehmen und Tankstellenshops in Deutschland und seit Mai 2022 auch in Österreich gelistet. Zu den rund 4.000 Verkaufsstellen in Deutschland zählen Handelsketten wie Tegut, Kaufland, Budni und Edeka. Im Mai hat Biohacks zudem mit dem Verkauf der "SPIRIT"-Getränke der Geschmacksrichtungen Mango & Cactus, Berry & Dragon und Lime & Kiwi bundesweit in Tankstellen der Marke JET begonnen. In diesem Bereich ist das Unternehmen bereits in rund 300 Stationen der Marke Orlen vertreten. In Österreich werden die Produkte nun auch über rund 600 Filialen der dortigen Marktführer SPAR International und Billa vertrieben. Ein Ausbau im Alpenland auf insgesamt mindestens 1.000 Filialen ist in Planung. Durch die sukzessive vollzogene flächendeckende Markteinführung hochwertiger veganer Produkte mit Bio-Qualität beschleunigt die Biohacks (Schweiz) AG ihren 2020 begonnenen Wachstumskurs. Noch 2022 sollen weitere "SPIRIT"-Produkte neu in den Markt eingeführt werden.

"Biohacks entwickelt sich konsequent zu einem flächendeckend etablierten Anbieter veganer Produkte in Bio-Qualität in Deutschland und zunehmend auch im Ausland. Die Zeichner unserer Anleihe erhalten nun die Chance, sich zu attraktiven Konditionen an unserer Expansion zu beteiligen," kommentiert der CEO des Unternehmens, Dr. Ingo Lange, die aktuelle Entwicklung.

Finanzielle Neuaufstellung seit Anfang 2022 - Unternehmensbewertung der Biohacks GmbH von 108 Mio. €

Die Anleihebegebung ist ein weiterer Schritt zur finanziellen Neuaufstellung, die die Biohacks (Schweiz) AG seit Beginn des Jahres 2022 konsequent vorantreibt. Im ersten Quartal konnte das Unternehmen durch die Gewinnung eines strategischen Investors und die Optimierung der Bilanzstruktur - durch Einbringung der Biohacks GmbH in die Biohacks (Schweiz) AG- bereits das Eigenkapital der im schweizerischen Lachen beheimateten Gesellschaft in zwei Schritten um insgesamt 53 Mio. CHF erhöhen. Die Biohacks (Schweiz) AG hat die Transaktionen rechtlich so vollzogen, dass für zukünftige neue Anleger steuerfreie Dividenden in Höhe von 53 Mio. CHF für mögliche Ausschüttungen zur Verfügung stehen. Ende 2020 war die Biohacks GmbH in einer gutachterlichen Stellungnahme zum objektivierten Unternehmenswert nach IDW S 1 von den Experten von Kleeberg Valuation, München, mit einem Wert von 108 Mio. € bewertet worden.

Über Biohacks - Upgrade Your Life

Biohacks (Schweiz) AG konzentriert sich auf den wachstumsstarken Bereich der Functional Foods und des Biohacking. Dabei entwickelt und vermarktet das Unternehmen vegane Produkte in Bio-Qualität mit hoher Funktionalität. Biohacks will Menschen dabei helfen, körperlich und mental ihr höchstes Potenzial abzurufen. Dafür kombiniert das Unternehmen Wissen mit Daten und technischen Hilfsmitteln und hat eine Reihe veganer und bio-zertifizierter Produkte entwickelt. Biohacks-"SPIRIT"-Produkte werden bereits über Online-Plattformen und in mehr als 4.000 von Filialen renommierter Einzelhändler verkauft.

Weitere Informationen unter: https://biohackscompany.com/

Kontakt für Medienanfragen

Biohacks (Schweiz) AG

Bahar Kulaksiz

Telefon: +49 211-9425 0860

E-Mail: presse@biohackscompany.com

Risikohinweis

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Das Verlustrisiko betrifft sowohl die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals als auch die Zinsansprüche. Die Anleihe unterliegt keiner Einlagensicherung. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin erstellten Basisinformationsblatts getroffen werden. Dieses steht auf der Webseite: https://biohackscompany.com/anleihe/ zum Download zur Verfügung.

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt kein öffentliches Angebot.

