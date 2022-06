38 % aller Hedgefonds investieren in digitale Vermögenswert (Vorjahr: 21 %) Am häufigsten investieren sie dabei in Bitcoin, gefolgt von Ethereum, Solana, Polkadot, Terra und Avalanche Hedgefonds mit wenig Interesse für Meme-Coins (z.B. Dogecoin) Großanleger schätzen aktuellen Crash anders ein: weniger Panik als Privatanleger Hedgefonds investieren immer mehr in Kryptowährungen. Besonders häufig in den Portfolios: Bitcoin und Ethereum. Die bei Privatanlegern besonders beliebten Meme-Coins Dogecoin ...

