DJ Energiewirtschaft: Ladesäulenbedarf von 1 Million ist unrealistisch

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Energiewirtschaft hält das Ziel der Bundesregierung, dass im Jahr 2030 würden 1 Million öffentliche Ladepunkte benötigt würden, für überzogen. Damit werde ein Ziel ausgerufen, das weit über den tatsächlichen Bedarf hinaus geht und das weitreichende Folgen für den gesamten Masterplan nach sich zieht, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) warnte.

"Es droht die Gefahr einer Übersteuerung durch staatliche Förderprogramme statt privatwirtschaftlicher Investitionen", so der BDEW. Die Bundesregierung will bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen haben und will in dem Zusammenhang den Ausbau der Landeinfrastruktur beschleunigen.

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, betonte, dass 1 Million jenseits des realistischen Ladesäulenbedarfs liege und "eine falsche Erwartungshaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern" schüre. Unrealistische Ziele bremsten den Umstieg auf das Elektroauto.

Zudem bedeuteten überhöhte Ziele, dass der Staat zusätzliches Geld in den Ladeinfrastrukturaufbau stecken muss - obwohl dies eigentlich gar nicht erforderlich ist. Laut BDEW könnten die Steuergelder an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden.

"Nicht mehr Subventionen beschleunigen den Ausbau der Ladeinfrastruktur, sondern vor allem die Mobilisierung von Flächen der öffentlichen Hand und beschleunigte Genehmigungsverfahren. Ein durch Subventionen angeregtes Überangebot an Ladesäulen führt dazu, dass der Wettbewerb unter den Betreibern zum Erliegen kommt", sagte Andreae. Damit werde der Mechanismus ausgehebelt, der dafür sorgt, dass Kunden ein für ihre Bedürfnisse passendes Produkt zu einem fairen Preis erhalten.

Es sei klar, dass Deutschland 15 Millionen vollelektrische Autos aus Klimaschutzgründen in 2030 brauchen werde, aber 1 Million Ladepunkte zur Flankierung dieses PKW-Ziels sicher nicht.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es Anfang Mai rund 60.364 öffentlich zugängliche Ladepunkte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2022 06:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.