Woodridge, Illinois (ots/PRNewswire) -Die Zertifizierung bestätigt die Sicherheit und Zuverlässigkeit der PROTRXion 48V Lithium-Ionen-Batterien für den Betrieb von Elektrofahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit auf der StraßeInventus Power, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Batteriesysteme, gab heute bekannt, dass sein 48-Volt-Lithium-Ionen-Batteriemodul PROTRXion die ECE R100 (Rev 3) Zertifizierung erhalten hat. Gemäß der ECE-Regelung Nr. 100.03 erfüllt das Modell M-48V60-TRX von Inventus Power die "Sicherheitsanforderungen an das wiederaufladbare elektrische Energiespeichersystem (REESS) von Straßenfahrzeugen der Klassen M und N, die mit einem elektrischen Antriebssystem ausgestattet sind.""Das Erreichen der ECE R100-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Es ist nicht nur ein Beweis für unsere fortschrittlichen Batterieentwicklungs- und Fertigungsfähigkeiten, sondern ermöglicht es uns auch, unsere Präsenz auf dem europäischen Markt für straßenzugelassene Elektrofahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit auszubauen", so Oliver Bald, Senior Business Development Manager EMEA bei Inventus Power.Die PROTRXion Li-Ion-Batterien von Inventus Power wurden entwickelt, um verschiedene Bedürfnisse des Marktes nach Elektrifizierung zu erfüllen, die durch Stromquellen wie Verbrennungsmotoren, Blei-Säure-Batterien und andere konventionelle Technologien nicht abgedeckt werden. Die ersten Modelle, die 2020 auf den Markt kommen, zielen auf Schlüsselmärkte wie Materialtransport, Hubarbeitsbühnen, professionelle Reinigung, Robotik und Elektrofahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit ab, aber die Produktlinie wird auch für Anwendungen mit höherer Leistung erweitert."Ab heute haben wir unser Modell M-48V60-TRX nach ECE R100 Rev 3 zertifiziert, aber unsere Produkt-Roadmap sieht mehrere weitere Modelle vor, die in den kommenden Monaten ebenfalls nach ECE R100 zertifiziert werden", so Phu Tran, Director of Global Product Management. "Das Erreichen der ECE R100-Zertifizierung gibt unseren europäischen OEM- und Aftermarket-Kunden die Gewissheit, dass unsere Batterien in einer Vielzahl von Elektrofahrzeuganwendungen mit niedriger Geschwindigkeit sicher eingesetzt werden können."Der M-48V60-TRX ist eine intelligente, robuste und leistungsstarke Batterielösung für schwere Antriebsanwendungen und ist bis zu 31 kWh skalierbar. Zusätzlich zur ECE R100-Zertifizierung ist die Batterie M-48V60-TRX nach ECE R10, UL2271, IEC62133, IEC62619, IEC60730 Klasse B, FCC Klasse B, CE und UN38.3 zertifiziert.Weitere Informationen erhalten Sie unter inventuspower.com/PROTRXion oder per E-Mail info@inventuspower.com.Informationen zu Inventus Power:Inventus Power ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Batteriesysteme, das sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger, zuverlässiger und innovativer Stromversorgungssysteme für eine breite Palette tragbarer, mobiler und stationärer Anwendungen spezialisiert hat.Für weitere Informationen über unsere Produkte, Erfahrungen und Fähigkeiten besuchen Sie inventuspower.com und folgen Sie @inventuspower.Pressekontakt:Julie Cronin,jcronin@inventuspower.com,630-410-7900Original-Content von: Inventus Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147706/5246801