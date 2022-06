Seit geraumer Zeit ist seitens der Europäischen Union ein Gas-Embargo gegen Russland im Gespräch. Das würde der deutschen Wirtschaft wiederum erheblichen Schaden zufügen. So schwebt das Gas-Embargo auch wie ein Damoklesschwert über dem Chemiekonzern BASF. Konzernchef Brudermüller erklärte jüngst die drastischen Konsequenzen. Doch langfristig ist der Konzern gut aufgestellt. Was ist jetzt für die BASF-Aktie möglich?. Noch fließt Gas aus Russland in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...