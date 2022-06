Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn fiel die Gemeinschaftswährung deutlich unter die Marke von 1,05 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn fiel die Gemeinschaftswährung deutlich unter die Marke von 1,05 US-Dollar. Im Tief kostete ein Euro am Montag 1,0456 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte Mai. Die Stärke des US-Dollar zeigt sich auch gegenüber dem Franken. Allein am Montagvormittag zot die US-Valuta um mehr als einen halben Rappen auf 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...