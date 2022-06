Ende der vergangenen Woche stand mal wieder alles im Zeichen von Inflation und steigenden Zinsen in Europa und den USA. Letzteres ist eigentlich potenziell sogar eine gute Nachricht für die Deutsche Bank. Dennoch konnte das Geldhaus sich dem Verkaufsdruck nicht entziehen und wertet letztlich deutlich in Richtung Süden ab.Um gleich 5,85 Prozent verloren die Anteile der Deutschen Bank (DE0005140008) an Wert, womit die Käufer die Marke bei 10 Euro nach kurzem Kampf wieder aus der Hand geben mussten. Erst Ende Mai konnte diese wichtige Linie wieder erobert werden und es ...

