Erfurt (ots) -Digitalisierung überall erlebbar machen und Digitalkompetenzen fördern: Mit diesem Ziel hat die Initiative "Digital für alle" den bundesweiten Digitaltag ins Leben gerufen. Am 24. Juni findet der Aktionstag zum dritten Mal statt und bringt Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammen. KiKA beteiligt sich im Jubiläumsjahr ebenfalls: In einem einstündigen Gespräch gibt es für Eltern und Interessierte die Möglichkeit, sich über das Format "ENE MENE BU - und dran bist du" (KiKA) zu Themen wie Partizipation, Wissensvermittlung und Medienkompetenz für Vorschulkinder mit Mitarbeitenden von KiKA auszutauschen. Die Anmeldung ist bis zum 17. Juni 2022 über erwachsene.kika.de möglich.Wie werden Formate für Medienanfänger*innen umgesetzt und interaktiv erfahrbar? Beim Digitaltag bietet KiKA die Chance, die kreativen Köpfe hinter "ENE MENE BU - und dran bist du" (KiKA) kennenzulernen, ihnen Fragen zu stellen und zu diskutieren. Im Gespräch werden Matthias Franzmann (Leiter der Redaktion Vorschule), Diana Jung (redaktionelle Mitarbeiterin Vorschule) und Peter Morgenstern (redaktioneller Mitarbeiter Vorschule) interessante Einblicke in "ENE MENE BU - und dran bist du" (KiKA) geben.Die Anmeldung zum Digitaltag ist über erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/digitaltag-106.html) bis zum 17. Juni möglich.Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de und unter erwachsene.kika.de.