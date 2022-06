München (ots) -24 Nominierungen für die BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreise: Lokalfunk überzeugt Jetzt online abstimmen für BLM-PublikumspreisNah, emotional und aktuell - der bayerische Lokalfunk überzeugte auch 2022 wieder mit hoher Qualität: Die Jury der Hörfunk- und Lokalfernsehpreise (https://www.blm.de/radiotv/blm-preise.cfm) hat 24 Beiträge nominiert. Die besten davon prämiert dieBayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) im Rahmen der Lokalrundfunktage (https://lokalrundfunktage.de/) am 5. Juli in Nürnberg. Die Hörfunkpreise werden bereits zum 35. Mal verliehen und die BLM-Lokalfernsehpreise zum 31. Mal.Auch das Publikum kann wieder abstimmen: Die prominent besetzte Jury hat aus den zahlreichen Einsendungen für die BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreise jeweils die drei "Besten" aus den verschiedenen Kategorien für den "BLM-Publikumspreis" nominiert. Jetzt einfach auf der BLM-Website (https://www.blm.de/radiotv/blm-preise/nominierte_blm_2022.cfm) den Beitragsfavoriten in Hörfunk und Fernsehen auswählen - und bis zum 27. Juni abstimmen!Nominierungen BLM-Hörfunk-Preis 2022Kategorie "Aktuelle Berichterstattung"- Radio Primavera, Funkhaus Aschaffenburg: "Abschiebe-Drama um Familie Mbaeri aus Haibach", Autoren: Jan-Philipp Repp (Programmchef & Moderator), Jakob Meder (Reporter)- Radio Mainwelle, Bayreuth: "Der Futtermittelkonvoi ins Flutgebiet - die Whatsapp-Reportage", Autor: Bernd Rasser (Programmleitung /Morningshow-Moderation)- Radio Gong 96.3, München: "Gelbe Tonne", Autoren: Katharina Muth (Redakteurin), Mike Thiel (Moderator)Kategorie "Moderation"- Hitradio RT1 Augsburg und 8 andere Stationen: "Der neue Samstag mit Susanka", Autoren: Bernd Rasser (Projektleitung), Susanne Kröger (Moderatorin)- HITRADIO RT1 Nordschwaben, Donauwörth: "Die RT1 Morgenmeinung: Sind Rosinen lecker oder widerlich?", Autoren: Rolf Störmann (Morgenshowhost) und Team- Radio Euroherz, Hof: "Der Radio Euroherz Dialekttag: Julia und Tobi moderieren im Heimatdialekt", Autoren: Julia Zeilinger (Moderatorin), Tobias Schmalfuß (Moderator)Kategorie "Nachwuchs"- funklust e.V., Erlangen: "Das Nürnberger Valka-Lager", Autorin: Nina Bundels (Chefredakteurin Campusradio)- M94.5 - MEDIASCHOOL BAYERN, München: "Die Hörbar direkt aus Italien - Wir machen Urlaub anders", Autoren: Simon Fischer (Sendeleitung, Autor, Moderator, Produzent), Nicole Albrecht (Sendeleitung, Autorin, Moderatorin)- max neo - MEDIASCHOOL BAYERN, Nürnberg: "Die Geschichte von Folsom Prison Blues", Autorin: Milena Graf (Volontärin)Kategorie "Unterhaltung & Comedy"- Radio Gong 96.3 München "Biergartensingis", Autoren: Thomas Killian (Leiter Morningshow), Daniel Smith (Produzent)- 98.6 charivari Nürnberg "RADIO-SQUID", Autoren: Das gesamte Team von 98.6 charivari- Hit Radio N1, Nürnberg: "Beas Horoskop", Autor: Marvin Fleischmann (Stellv. Programmleiter, Morningshow-Producer)Nominierungen BLM-Lokalfernseh-Preis 2022Kategorie "Aktuelle Berichterstattung und Information"- Franken Fernsehen Nürnberg: "Klettern trotz(t) Demenz: Eine Chance für Betroffene und Angehörige", Autoren: Carolin Scholz (Redakteurin), Elias Schaub (Kameramann)- TVA Ostbayern: "Mein Landkreis Regensburg: "Sternenkind" Fotograf Oliver Wendlandt", Autoren: Nina Vilsmeier (Redakteurin und Schnitt), Tobias Schwarzkönig (Kamera)- TV Mainfranken Würzburg: "Rettung für zwei Uhu-Babys: In der Auffangstation von Familie Weber", Autoren: Laura Anderlohr (Redaktion), Markus Weiß (Kamera)Kategorie "Moderation und Reporter in Location"- NIEDERBAYERN TV Deggendorf-Straubing: "Fleischis Wanderzirkus unterwegs im Auftrag der Liebe: Fleischi auf der Hochzeitsschau in Deggendorf", Autoren: Bernhard Fleischmann (Reporter), Stephan Steffek (Kameramann)- münchen.tv: "Rettet die Bananen!", Autorin: Eva Nusshart (Redakteurin, Moderatorin)- Franken Fernsehen Nürnberg: "Heute bin ich... Bestatterin", Autorin: Rosalie Wüstner (Jungredakteurin)Kategorie "Sparten- und Sondersendung"- NIEDERBAYERN TV Deggendorf-Straubing: "Die EXTRA SHOW II- Satiresendung", Autoren: Paul Klinzing (Moderator), Dominik Ivanusic (Producer)- rfo Regional Fernsehen Oberbayern, Rosenheim: "Süd-Sound Festival", Autoren: Günter Gareis (Produktionsleitung), Norbert Haimerl (Moderation)- TV Mainfranken Würzburg: "Hockdichhi - Mir reede frängisch", Autoren: Christoph Schneider (Redaktion und Moderation), Dominik Helmich (Kamera und Schnitt)Kategorie "Nachwuchs"- Niederbayern TV Passau: "Altes Handwerk: Kunstschmied Stefan Simmet", Autor: Paul Westermann (Mediengestalter in Ausbildung)- Franken Fernsehen, Nürnberg: "Der Kampf mit dem unsichtbaren Feind: Verena Hecht über ihr Leben mit Multipler Sklerose", Autoren: Florian Fraunholz (Volontär), Sebastian Marschall (Kameramann)- Fernsehredaktion Bistum Würzburg u.a. bei TV Mainfranken Würzburg "Helfende Hände: Eine Dorfhelferin im Einsatz", Autorin: Anna-Lena Ils (Volontärin)Zusammensetzung der JuryDie Mitglieder der Jury des BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreises 2022 sind:Dr. Torsten Rossmann, ehemaliger Geschäftsführer der Welt N24 GmbH (Juryvorsitz), Moderatorin und Redakteurin Henriette Fee Grützner, die für Radio PSR in Leipzig, MDR Fernsehen und Pro7Sat1 tätig ist, der Journalist und Coach Detlef Kuschka, die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Marc Rasmus, Senderchef von Kabel 1, Carmen Schmaldfeldt, Morningshow-Moderation bei Radio Leverkusen, Julia Schutz, Programmgeschäftsführerin von Antenne NRW sowie der Fernsehmoderator Philipp Walulis.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Bettina Pregelstv. 