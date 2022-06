I-AM, das steht für Impact Asset Management. Der Name weist den Weg, denn ins Portfolio kommen ausschließlich ESG-geprüfte Werte mit positivem Impact.Der GreenStars Opportunities (ISIN: AT0000A1YH15) verfolgt eine aktive Anlagepolitik und investiert grundsätzlich mit einem globalen Ansatz. Gemanagt wird das Sondervermögen von Impact Asset Management, vormals C-QUADRAT Asset Management. Die Wiener zählen zu den erfahrensten Nachhaltigkeitsinvestoren, zum Beispiel auch mit Microfinance-Fonds. Diese weitere Fokussierung der Strategie auf den Impact-Gedanken wird im Fonds umgesetzt. Dabei ist der Fonds klassisch "unconstrained": Es existieren keine Einschränkungen durch eine Benchmark, die Aktienquote kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Ziel ist es, immer mindestens 51 Prozent des Fondsvolumens in Aktien zu allokieren. Bei Bedarf können Unternehmensanleihen verstärkt beigemischt werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

