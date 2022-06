DJ MÄRKTE USA/Sehr schwach - Inflationsschock dürfte nachwirken

NEW YORK (Dow Jones)--Der Inflationsschock vom Freitag dürfte zu Beginn der neuen Woche nachwirken: An den US-Börsen zeichnet sich erneut eine sehr schwache Eröffnung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich zwischen 2 und 3,1 Prozent im Minus.

Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise hatten am Freitag die Kurse an der Wall Street auf Talfahrt geschickt. Mit den Daten zerschlugen sich Hoffnungen, die Teuerung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben. Gleichzeitig nährten sie Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel noch energischer straffen könnte, um die Inflation zu bekämpfen.

Genaueres über das weitere Vorgehen der Federal Reserve werden die Anleger erst im Anschluss an die Zinssitzung der Notenbank am Mittwoch erfahren. Am Markt kursieren Spekulationen über eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte statt um die zuletzt von der Fed signalisierten 50.

"Das Sentiment hat sich dramatisch verändert", fasst Peter Garnry, Head of Equity Strategy bei der Saxo Bank, die Lage zusammen. Die Marktteilnehmer hätten begriffen, "dass wir eine galoppierende Lebensmittelkrise haben", ausgelöst durch das russische Vorgehen in der Ukraine. China könnte derweil in den kommenden Monaten immer wieder neue Lockdowns verhängen, wodurch sich Lieferkettenstörungen verstärkten. Garnry hält eine Rezession für nunmehr sehr wahrscheinlich als "einzige Option, um Nachfrage und Inflation abzuwürgen".

Am Anleihemarkt droht inverse Zinsstrukturkurve

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen vor allem am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve erneut steil an. Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Titel hat sich stark verringert. Es droht eine inverse Zinskurve, die als Vorbote einer Rezession gilt, wie Marktteilnehmer anmerken.

Die Verunsicherung treibt Anleger weiter in den als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Dollar. Der Dollarindex steigt um weitere 0,6 Prozent. Kryptowährungen werden derweil heftig abverkauft. Bitcoin sackt um fast 12 Prozent ab auf rund 24.100 Dollar. Die Krypo-Kredit-Platform Celsius Networks sah sich wegen des Kursverfalls gezwungen, Abhebungen und Überweisungen auszusetzen.

Die Ölpreise werden belastet von Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage angesichts des negativen Effekts steigender Zinsen auf die Wirtschaft, aber auch der neuerlichen Lockdowns in China. Zudem verteuert der festere Dollar den Rohstoff für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Auf dem Goldpreis lasten neben dem stärkeren Dollar die gestiegenen Anleihezinsen. Sie verringern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

Coinbase folgen Krypto-Währungen nach unten

Im Zuge des Ausverkaufs bei Krypto-Währungen bricht die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase vorbörslich um 18 Prozent ein. Die Tesla-Aktie kann sich der negativen Stimmung nicht entziehen und verliert 4,1 Prozent. Im nachbörslichen Handel am Freitag hatten die Titel noch von den Details zum anstehenden Aktiensplit profitiert, bei dem aus einer Aktie drei werden sollen.

Skeptisch blicken die Anleger auch auf die Mittelfristziele der New York Times (-3%), die unter anderem ihre Abonnentenbasis bis Ende 2027 auf 15 Millionen steigern will. Trotz der trüben Stimmung gibt es auch Gewinner. Choice Hotels International verbessern sich um rund 5 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf der Radisson Hotel Group Americas für 675 Millionen Dollar angekündigt hat. Zu der Gruppe gehören 624 Hotels mit 68.000 Zimmern.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,16 +9,2 3,07 242,8 5 Jahre 3,37 +10,5 3,27 211,1 7 Jahre 3,34 +9,9 3,24 189,9 10 Jahre 3,24 +7,8 3,16 172,9 30 Jahre 3,28 +8,2 3,19 137,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0458 -0,5% 1,0481 1,0518 -8,0% EUR/JPY 140,39 -0,7% 141,11 141,12 +7,3% EUR/CHF 1,0373 -0,1% 1,0367 1,0401 -0,0% EUR/GBP 0,8581 +0,5% 0,8549 0,8538 +2,1% USD/JPY 134,39 -0,0% 134,66 134,14 +16,8% GBP/USD 1,2179 -1,1% 1,2261 1,2319 -10,0% USD/CNH (Offshore) 6,7556 +0,3% 6,7552 6,7308 +6,3% Bitcoin BTC/USD 24.097,26 -11,9% 25.426,65 29.341,32 -47,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 118,82 120,67 -1,5% -1,85 +63,3% Brent/ICE 120,54 122,01 -1,2% -1,47 +59,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,42 1.871,40 -0,9% -16,98 +1,4% Silber (Spot) 21,59 21,89 -1,4% -0,30 -7,4% Platin (Spot) 945,12 977,07 -3,3% -31,95 -2,6% Kupfer-Future 4,20 4,29 -2,2% -0,10 -5,5% ===

