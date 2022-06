DJ PTA-News: Glogauer & Company Communications: Wealth Minerals nimmt Lithium-Bohrungen in Chile auf

Vancouver (pta023/13.06.2022/15:00) - Wealth Minerals meldet den Beginn von Bohrungen nach Lithium im Gebiet von Ollagüe , in Nordchile. Das Minenunternehmen mit Sitz in Vancoucer ist an folgenden Börsen notiert: TSXV in Toronto (Kürzel: WML), der OTCQB in New York City (WMLLF), der SSE (Shanghai Stock Excange/WMLCL) und der Frankfurter Börse (EJZN).

Das Bohrprogramm umfasst fünf Einzelbohrungen im Evaporitbecken (Salar) von Ollagüe mit insgesamt 1500 Metern Bohrtiefe bei Einsatz von Diamantbohrern. Die Bohrungen erforschen Abweichungen in den lithiumhaltigen Salzsolen, die bei früheren geophysikalischen Studien gefunden worden waren. Die Ergebnisse werden ergänzt durch vielversprechende Bohrungsbefunde, die Wealth Minerals infolge des Erwerbs von 1600 ha Land im gleichen Gebiet ebenfalls zugekommen waren.

Nach Abschluss der Bohrungen, der folgenden Laboruntersuchungen und aller weiteren Analysen wird das Unternehmen eine erste Vorkommensschätzung für das Projekt veröffentlichen. Wealth Minerals 's CEO Hendrik van Alphen erklärt: "Das Team von Wealth Minerals treibt das Ollagüe-Projekt und alle anderen Projekte konsequent voran und hat dabei immer unsere Verantwortung für alle Stakeholder im Blick. Wir werden die Messergebnisse des Ollagüe-Projekts schnellstmöglich melden. Diese ermöglichen den Märkten die Einordnung unseres Unternehmens in Bezug auf das Wettbewerbsumfeld. Die Ergebnisse werden auch unsere Entscheidungen für die weiteren Entwicklungen in Ollagüe bestimmen."

Das Projekt von Ollagüe

Das Ollagüe-Projekt von Wealth Minerals erstreckt sich über 8,000 Hektar und liegt in Nordchile (Region II) nahe der Grenze zu Bolivien und rund 200 km nördlich des Salars von Atacma. Im Jahr 2018 führte das Unternehmen Lithium Chile Inc. Bohrungen in Ollagüe durch. Diese ergaben Lithiumwerte von bis zu 480 mg Lithium pro Liter. Frühere Oberflächenuntersuchungen ergaben Lithiumwerte von bis zu 1140 mg/l. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse keinen Hinweis auf die Mineralvorkommen im Gebiet von Wealth Minerals im Ollagüe-Becken zulassen. Das Unternehmen führte jedoch bereits eine elektromagnetische Schleifenuntersuchung in dem Gebiet durch, die sehr hochleitende Zonen erfasste, die als poröse Schichten eingestuft werden können, die ihrerseits hochsaline und potentiell lithiumhaltige Tiefensoleflüsse enthalten können.

Über Wealth Minerals

Wealth Minerals ist ein Rohstoffiunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt aussichtsreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, auf welchem es in der Projektauswahl und -bewertung als branchenführend gilt.

Die Dynamik des Lithiummarktes und gestiegene Preisniveaus sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

