Aus dem heutigen Börsen.Briefing. - dem Newsletter aus der AKTIONÄR-Redaktion: Eine galoppierende Inflation und die anhaltende Wirtschaftskrise in der Türkei schüren die Furcht vor einem staatlichen Zahlungsausfall. Am Montag hat sich die Absicherung eines Millionen Dollar schweren Pakets türkischer Anleihen gegen einen Zahlungsausfall extrem verteuert. Vieles deutet damit auf eine drohende Staatspleite hin. Die anhaltende Wirtschaftskrise in der Türkei schürt die Furcht vor einem staatlichen Zahlungsausfall. ...

