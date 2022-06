Erneut hebt die Deutsche Post ihre Preise zum 1. Juli hin an. Was bedeutet dies für die Deutsche Post-Aktie und was kann man aktuell vom Post-Papier erwarten? Von Marian Kopocz. "Gestiegene Transport-, Zustell- und Lohnkosten sowie allgemeine Kostensteigerungen machen Preiserhöhungen im nationalen und grenzüberschreitenden Paketversand unumgänglich", verkündete die Deutsche Post am Montag. Dazu schreibt Reuters: "Künftig gebe es bei den nationalen ...

