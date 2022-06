Es hat so gut ausgesehen. Nachdem der Goldpreis am Freitag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten kurzzeitig unter Druck geraten ist und rund 20 Dollar im Minus notierte, fassten sich die Bullen ein Herz und sorgten für eine 45-Dollar-Erholungsrally beim Goldpreis. Doch auch wenn es danach aussah, als wolle Gold seiner Rolle als Inflationsschutz gerecht werden, heute geht es bereits wieder in die andere Richtung.Die Goldpreise brechen zusammen mit dem Gesamtmarkt und auch den Kryptowährungen ...

