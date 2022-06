20,2 % Anstieg der Short-Wetten auf S&P 500 (von Mai auf Juni) Hedgefonds erzielten alleine in einem Monat Short-Gewinne in Höhe von 144 Milliarden US-Dollar Stimmung auf dem Börsenparkett angespannt, Verhalten der Hedgefonds als Warnsignal Shortseller sind dazu übergegangen, verstärkt auf das Sinken ganzer Märkte zu setzen, anstatt sich einzelnen Aktien zu widmen. Der Wert der offenen Short-Wetten bei den mehr als 3.000 ETFs in den USA beträgt inzwischen etwa 250 Milliarden US-Dollar. Alleine von ...

