Die EU wird ab 2035 den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor verbieten. Was bedeutet das für deutsche Autobauer und deren Aktionäre? Autopapst Dudenhöffer lobt das EU-Parlament für "die wegweisende Entscheidung".

Ab 2035 soll in der EU ein Verkaufs-Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor gelten. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament stimmte vergangene Woche dafür, dass Hersteller in dreizehn Jahren nur noch PKW und Transporter ohne lokalen CO2-Ausstoß auf den Markt bringen dürfen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, müssen die EU-Staaten dem aber noch zustimmen.

Auch mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Verbrennungsmotoren wären von dem Verbot betroffen. Synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt, werden anders als Diesel und Benzin nicht aus fossilem Erdöl gewonnen, sondern aus grünem Strom und Kohlenstoffdioxid. Mit E-Fuels lassen sich Verbrennungsmotoren theoretisch CO2-Neutral betreiben.

Was würde ein Verbrenner-Verbot nun für die deutsche Autoindustrie bedeuten, die seit Jahrzehnten weltweit führend bei der Entwicklung von Verbrennungsmotoren ist?

Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Center Automotive Research, erklärte dazu gegenüber wallstreet:online: "Das Verbrenner-Verbot gibt Investitionssicherheit. Autobauer, Ladeanbieter, Mineralölgesellschaften, Akku-Hersteller und Chemieunternehmen werden jetzt in noch größerem Umfang investieren. Das ist gut für Deutschland und die deutsche Autoindustrie. Der Abstand zu Tesla kann verkleinert werden, die Zukunft der Branche wird sicherer."



Tatsächlich hatten einige deutsche Autobauer schon zuvor Ausstiegsdaten für den Verbrenner genannt. Audi will bereits ab 2026 keine neuen Benzin- oder Dieselmodelle mehr auf den Markt bringen. Neue Modelle sollen ab dann rein elektrisch sein. Ab 2033 soll die Produktion von Verbrenner komplett eingestellt werden. Mercedes Benz plant ab 2030 nur noch reine Stromer auf den Markt zu bringen, wo es der Markt zulässt - auf Europa würde dies zutreffen. Alle neuen Mercedes-Modelle sollen ab 2025 nur noch mit elektrischem Antrieb angeboten werden.

Doch mehrere deutsche Autobauer haben noch kein konkretes Verbrenner-Ausstiegsdatum genannt. BMW gibt beispielsweise bisher kein konkretes Ausstiegsdatum an. Auch Volkswagen hat sich noch nicht festlegt, wann es auf den Verbrennungsmotor verzichten will.

Dudenhöffer fordert nun: "Aktionäre sollten Manager auffordern, alle Investitionen in den Verbrennungsmotor beim Pkw zu stoppen. Ansonsten wird das Geld der Gesellschafter verbrannt. Kompliment an das EU-Parlament für die wegweisende Entscheidung." Je schneller Autobauer beim Elektroauto seien, "umso größer sind die Zukunft-Chancen für die deutsche Autoindustrie."

