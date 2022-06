Quest Partners LLC ("Quest"), ein quantitativer Anlageberater, der 2,5 Mrd. US-Dollar im Namen von mehreren der weltweit größten Institutionen verwaltet, gab heute den Eintritt von Mike Harris in das Unternehmen als President bekannt. Im Rahmen dieser Rolle wird Mike Harris alle Funktionsbereiche bei Quest leiten und Nigol Koulajian, dem Gründer und Chief Investment Officer des Unternehmens, direkt unterstellt sein. Er wird auch Schlüsselmitglied des Verwaltungsausschusses von Quest werden.

"Sein Format und der Ruf von Mike Harris eilen ihm voraus", so Nigol Koulajian. "Seine umfangreiche Erfahrung bei der Leitung eines Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmens und seine langjährige Branchenbeteiligung sind von hohem Wert für Quest und seine Kunden. Da wir ständig danach streben, branchenführende Technologien, Fähigkeiten und Beziehungen zu entwickeln, freue ich mich nun auf die Durchführung dieser Initiativen durch Mike Harris und seine Unterstützung unseres Unternehmens bei der Verwirklichung der hervorragenden bevorstehenden Möglichkeiten.

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen Quest verbrachte Mike Harris nahezu zwei Jahrzehnte bei Campbell Company, einem der am längsten bestehenden Unternehmen der Branche, das er als President sieben Jahre lang leitete. Mike Harris gehörte darüber hinaus mehrere Jahre dem Board of Directors der Managed Funds Association an einschließlich seiner Tätigkeit als Chairman of the Board.

Mike Harris ersetzt Prashant Kolluri, der nun in eine beratende Funktion bei Quest wechseln wird, um sich auf persönliche Investitionsinitiativen zu konzentrieren. Prashant Kolluri war in den vergangenen sechs Jahren als President des Unternehmens tätig, wo er bedeutende Beiträge zum Wachstum der Vermögenswerte von Quest leistete und und dessen Team aufbaute. Prashant Kolluri wird auch in seiner neuen Rolle ein Partner des Unternehmens bleiben.

"Ich bin hocherfreut über den Beitritt von Mike Harris in unser Team und freue mich auf seine Unterstützung unseres Unternehmens, währen es nun die nächste Wachstumsphase einleitet", so Prashant Kolluri.

Über Quest

Quest ist ein quantitativer Anlageberater mit Sitz in New York und einem verwalteten Vermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Quest wurde im März 2001 von Nigol Koulajian gegründet, um die Entwicklung spezialisierter quantitativer Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf den Auswirkungen der Konvexität in den Märkten zu verfolgen. Die Strategien von Quest zielen darauf ab, große, positiv verzerrte Renditen zu generieren und gleichzeitig ein langes Volatilitätsprofil mit starken Absicherungseigenschaften beizubehalten, insbesondere bei Extremereignissen, die überraschende Verluste in Hedgefonds- und Aktienportfolios verursachen. Quest verwaltet derzeit Vermögenswerte für einige der weltweit führenden Pensionskassen, Family Offices, sehr vermögende Privatpersonen und weitere Institutionen.

