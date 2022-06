Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 13 juin/June 2022) - Novamind Inc. ("Novamind" or the "Company"), has announced that the Company has completed its previously announced acquisition by Numinus Wellness Inc. by way of a plan of arrangement (the "Transaction") following receipt of a final order from the Supreme Court of British Columbia. Pursuant to the Transaction, Numinus acquired all of the common shares of Novamind ("Novamind Shares") and the holders of Novamind Shares have received 0.84 (the "Exchange Ratio") of a common share of Numinus (each a "Numinus Share") for each Novamind Share held.

Full details of the Transaction are described in the Company's management information circular dated May 6, 2022.

The Novamind Shares will be delisted from the Canadian Securities Exchange ("CSE") at market close June 13, 2022.

Novamind Inc. ("Novamind" ou la "Société"), a annoncé que la Société a finalisé son acquisition précédemment annoncée par Numinus Wellness Inc. au moyen d'un plan d'arrangement (la "Transaction") suite à la réception d'une commande finale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Conformément à la Transaction, Numinus a acquis toutes les actions ordinaires de Novamind (« Actions Novamind ») et les détenteurs d'Actions Novamind ont reçu 0,84 (le « Rapport d'échange ») d'une action ordinaire de Numinus (chacun étant une « Action Numinus ») pour chaque Action Novamind détenue.

Tous les détails de la Transaction sont décrits dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 6 mai 2022.

Les actions Novamind seront radiées de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (« CSE ») à la clôture des marchés le 13 juin 2022.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 13 juin/June 2022 Symbol(s)/Symbole(s): NM

