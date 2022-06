Das war dann also mal ein roter Montag. Zinsängste und Rezessionssorgen nahmen vielen Investoren heute die Zuversicht an den Märkten. Dabei knabbert der Markt immer noch an den US-Inflationszahlen vom vergangenen Freitag. Und dass sich geopolitisch keine Entspannung abzeichnet und sich zudem ein neuer Lockdown in China anbahnt erhöhte die Kauflaune ebenfalls nicht. Deutlich zweistellig gab dabei Valneva ab, nachdem das Unternehmen Ende vergangener Woche auf die hohen Risiken für die Markteinführung seines Corona-Impfstoffes in der EU hingewiesen hatte. Ebenfalls ...

