DJ PTA-Adhoc: Wacker Chemie AG: WACKER rechnet für das 2. Quartal 2022 mit EBITDA oberhalb der Markterwartungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta033/13.06.2022/19:45) - München, 13. Juni 2022 - Die Wacker Chemie AG erwartet nach ihren aktuellen Abschätzungen für das 2. Quartal 2022 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 600 Mio. EUR bei einem Umsatz von etwa 2,1 Mrd. EUR. Damit wird das EBITDA voraussichtlich deutlich über den durchschnittlichen aktuellen Markterwartungen von 498 Mio. EUR (Quelle: Vara Research, 07.06.2022) liegen.

Vor diesem Hintergrund wird WACKER in den kommenden Wochen seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022 überarbeiten und nach oben anpassen. Dabei werden sowohl die gegenwärtig anhaltend starke Nachfrage als auch die Risiken aus den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie den geopolitischen Entwicklungen berücksichtigt. Das Unternehmen wird seine überarbeitete Jahresprognose nach derzeitiger Planung im Rahmen seines Halbjahresberichtes am 28. Juli 2022 veröffentlichen.

