Marktzugangsexpertin Kristina Dziekan zum Non-Executive Director ernannt

Das medizintechnische Unternehmen ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Kristina Dziekan zum Mitglied des Board of Directors bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220613005580/de/

Kristina Dziekan (Photo: Business Wire)

"Kristina stärkt unseren Vorstand und bringt das nötige Urteilsvermögen und Fachwissen für unsere nächste Wachstumsphase mit", so Dave Marver, CEO von ONWARD. "Sie verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Marktzugang und Kostenerstattung auf den globalen Märkten sowie über spezifische Branchenerfahrung im Bereich Neuromodulation. All dies ist wichtig, da wir uns darauf vorbereiten, unsere bahnbrechenden Therapien ab dem nächsten Jahr in den USA und Europa zu vermarkten."

Dziekan ist derzeit Head of Market Access, Government Affairs, and Tendering für die Surgical Division in Europe von Alcon. Zuvor war sie als Senior Global Reimbursement and Health Economics Director für Medtronic Neuromodulation sowie als Health Outcomes Manager für GlaxoSmithKline im Vereinigten Königreich und in Teilen Asiens tätig.

Sie erwarb einen MSc in Gesundheitspolitik, -planung und -finanzierung an der London School of Economics, einen MA in International Economics and European Studies an der Johns Hopkins University, einen BA in Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Oxford University sowie ein Vordiplom in Betriebs- und Volkswirtschaft an der Georg-August-Universität.

Dziekan wurde auf der Jahreshauptversammlung von ONWARD am 10. Juni 2022 in Amsterdam, Niederlande, für eine Amtszeit von vier Jahren ernannt.

Über ONWARD

ONWARD ist ein medizintechnisches Unternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt. Die Arbeit von ONWARD basiert auf mehr als einem Jahrzehnt grundlagenwissenschaftlicher und präklinischer Forschung, die in den weltweit führenden neurowissenschaftlichen Labors durchgeführt wurde. Die ARC-Therapie von ONWARD, die durch implantierbare (ARCIM) oder externe (ARCEX) Systeme verabreicht werden kann, wurde entwickelt, um eine gezielte, programmierte Stimulation des Rückenmarks zur Wiederherstellung von Bewegungen und anderen Funktionen bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen zu bewirken und damit letztendlich deren Lebensqualität zu verbessern. ONWARD hat von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA drei Breakthrough Device Designations erhalten, die sowohl ARCIM als auch ARCEX umfassen. Die erste FDA-Zulassungsstudie des Unternehmens, Up-LIFT, schloss im Dezember 2021 die Rekrutierung von 65 Probanden weltweit ab. Im Mai 2022 schloss das Unternehmen die Erstanwendung seines Neurostimulators ARCIM beim Menschen ab.

Der Hauptsitz von ONWARD befindet sich auf dem High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande. Das Unternehmen unterhält eine Niederlassung in Lausanne, Schweiz, und betreibt eine wachsende US-Niederlassung in Boston, Massachusetts, USA. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter ONWD.com. Unseren Finanzkalender 2022 finden Sie unter IR.ONWD.com.

Haftungsausschluss

Bei bestimmen Aussagen, Überzeugungen und Ansichten in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens bzw. der Führungskräfte des Unternehmens bezüglich künftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit diversen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen könnten mit negativen Auswirkungen auf die Ergebnisse und finanziellen Aspekte der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse verbunden sein. Zahlreiche Faktoren, darunter insbesondere Veränderungen bei Nachfrage, Wettbewerb und Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse beträchtlich von den erwarteten Entwicklungen abweichen. In dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich vergangener Trends oder Aktivitäten sollten nicht als Darstellung betrachtet werden, dass sich diese Trends oder Aktivitäten in Zukunft fortsetzen werden. Demzufolge übernimmt das Unternehmen ausdrücklich keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen infolge geänderter Ereignisse, Umstände, Annahmen oder Bedingungen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, zu aktualisieren oder zu revidieren. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter oder eine seiner Tochtergesellschaften oder deren Amtsinhaber oder Angestellte garantieren, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen fehlerfrei sind, und es wird auch keine Haftung dafür übernommen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtete Aussagen in Zukunft zutreffen oder Prognosen eintreffen werden. Die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die zudem nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220613005580/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Andy Dolan

media@onwd.com

+1.508.649.8466

Investoranfragen:

investors@onwd.com

Unternehmensanfragen:

info@onwd.com