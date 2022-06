MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung' zu Pflichtdienst/Steinmeier.

"Werden junge Menschen verpflichtet, sich ohne eigene Motivation in sozialen Einrichtungen zu engagieren, sind am Ende vor allem die Pflegebedürftigen die Leidtragenden. Außerdem besteht die Gefahr, dass mit unterbezahlten und unqualifizierten Arbeitskräften versucht wird, den Pflegenotstand auszugleichen. Das wäre kein Lösungsweg, sondern würde eine Lohnerhöhung im Pflegebereich nur weiter erschweren. Wichtiger als das freiwillige Jahr verpflichtend zu machen, wäre es, durch staatliche Mittel den sozialen Dienst attraktiver zu gestalten. Denn nur so kann eine breite Masse an jungen Menschen angesprochen und soziales Engagement für jeden ermöglicht werden."/ra/DP/he