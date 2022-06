DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juni

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj vorläufig: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -56.900 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung in Sachen "Unterrichtungspflicht der Bundesregierung", Karlsruhe 10:00 DE/Home24 SE, Online-HV 11:00 DE/Hawesko Holding AG, Online-HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: -26,3 Punkte zuvor: -34,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -31,0 Punkte zuvor: -36,5 Punkte 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Auftaktstatement zum Startschuss der "Allianz für Transformation", Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an Plenumssitzung des Anti-Geldwäsche-Gremiums Financial Action Task Force (FATF), Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf *** 19:00 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede an der Universität Pantheon-Sorbonne, Paris 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

