Sachsens Landwirtschaftsminister Günther hat am Montag (16.5.) das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Nossen eröffnet. Ziele der Einrichtung sind eine höhere Produktivität und stärkere Verbreitung ökologischer Anbauverfahren in Sachsen sowie die Förderung von marktgerechtem Wachstum des ökologischen Landbaus im Freistaat. Bildquelle:...

