Die US-Inflationszahlen übertrafen die Schätzungen in allen Bereichen. Die Ökonomen der Rabobank gehen davon aus, dass das Währungspaar USD/JPY in nächster Zeit deutlich in Richtung 135 steigen wird, ehe es später im Jahr 2022 wieder in den Bereich 132/30 zurückfallen wird. USD/JPY ist im Wesentlichen an die Aussichten für die US-Renditen gebunden ...

