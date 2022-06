News von Trading-Treff.de DAX mit rotem Wochenstart und weiteren Verlusten: Der Aufprall auf das Maitief könnte nun eine Gegenbewegung am "Reversal Tuesday" einleiten. Freitagshandel ohne Bodenbildung Der jüngste Verlust vom EZB-Tag und der Rutsch am Freitag waren die Voraussetzungen für die neue Woche, in der unser Leitindex direkt mit einem neuem Gap startete. Hierbei kamen Stopp-Orders und die fehlende Bereitschaft zu Käufen zum Zuge - darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...