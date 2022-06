DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Der Software-Anbieter Oracle hat im vierten Quartal trotz der ökonomischen Unsicherheit besser als vom Markt veranschlagt abgeschnitten. Zum Ende der Periode per 31. Mai verdiente die Gesellschaft 3,19 (Vorjahr: 4,03) Milliarden US-Dollar oder umgelegt auf die Aktie 1,16 (1,37) Dollar. Das bereinigte Ergebnis pro Titel betrug 1,54 Dollar, Analysten hatten im Konsens mit nur 1,37 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um 5 Prozent auf 11,84 Milliarden Dollar, wobei im Cloud-Geschäft und mit Lizenz-Umsätzen 3 Prozent mehr auf 7,61 Milliarden Dollar erlöst wurde. Die Markterwartungen hatten bei 11,61 Milliarden bzw. 7,83 Milliarden Dollar gelegen. Laut CEO Safra Catz wurde das Wachstum getragen von einer gestiegenen Nachfrage nach den Infrastruktur-Cloud-Geschäften. Die Quartalsdividende soll bei 32 Cent pro Aktie liegen. Nachbörslich legte der Aktienkurs um 8,9 Prozent zu

TAGESTHEMA II

Die Wacker Chemie AG profitiert aktuell von einer sehr starken Nachfrage. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, rechnet es im laufenden zweiten Quartal mit einem operativen Ergebnis oberhalb der Markterwartungen. Zudem kündigte Wacker Chemie an, die aktuelle Jahresprognose zu überarbeiten und nach oben anzupassen. Im laufenden Quartal rechnet Wacker Chemie mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 600 Millionen Euro nach 327 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz sieht der Konzern bei rund 2,1 Milliarden Euro nach 1,5 Milliarden Euro in der Vergleichsperiode 2021. Der aktuelle Marktkonsens für das EBITDA im zweiten Quartal steht laut Vara Research bei 498 Millionen Euro. Die neue Prognose soll am 28. Juli veröffentlicht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

10:00 DE/Home24 SE, Online-HV

11:00 DE/Hawesko Holding AG, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj vorläufig: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: -26,3 Punkte zuvor: -34,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -31,0 Punkte zuvor: -36,5 Punkte - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -56.900 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% - US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.538,00 +0,7% E-Mini-Future S&P-500 3.792,25 +1,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.449,00 +1,4% Nikkei-225 26.442,41 -2,0% Schanghai-Composite 3.203,62 -1,6% +/- Ticks Bund -Future 144,75 +20 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.427,03 -2,4% DAX-Future 13.448,00 -2,5% XDAX 13.449,95 -2,5% MDAX 27.742,35 -3,6% TecDAX 2.902,38 -3,9% EuroStoxx50 3.502,50 -2,7% Stoxx50 3.442,31 -1,9% Dow-Jones 30.516,74 -2,8% S&P-500-Index 3.749,63 -3,9% Nasdaq-Comp. 10.809,23 -4,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 144,55% -235

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Weiter mit einem unruhigen Handel und damit wohl fallenden Kursen rechnen Händler am Dienstag. Der Giftcocktail aus Rezessionssorgen, Inflationsdruck und Zinsangst sei kein geeignetes Umfeld für Aktieninvestments. Das Geld werde weiter aus fast allen Anlageklassen abgezogen und die Portfolios würden komplett neu strukturiert. Der Inflationsschock aus den USA mit seiner Beschleunigung des Preisanstieges anstelle der Ausbildung eines Spitzenwertes habe bei vielen Marktteilnehmern zu einer Neubewertung der Lage geführt. Die Anleger könnten froh sein, wenn der DAX sich über 13.400 halten könne, heißt es.

RÜCKBLICK: Sehr schwach - "Zinsen und Inflation bleiben die beiden Schreckgespenster für die Märkte", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zum einen drückten die steigenden Zinsen unmittelbar auf die Gewinne der Unternehmen. Und zum anderen würden Anleihen zu einer immer größeren Konkurrenz für Aktien. Alle großen Stoxx-Branchenindizes schlossen mit Abschlägen. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien fiel um 5,3 Prozent, die Indizes der Technologietitel und der Autoaktien folgen mit Abschlägen von bis zu 4,5 Prozent. Die Angst vor einer zentralbankinduzierten Rezession schickte Rohstofftitel 3,4 Prozent in den Keller. Um 24,1 Prozent auf 32,65 Euro nach oben schossen die Aktien von Flughafen Wien. Hier hatte der australische IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF) ein Pflichtangebot für 33 Euro je Aktie vorgelegt. In Paris brachen Valneva um 25,3 Prozent ein. Der Pharmahersteller stellt sein Corona-Impfstoffprogramm in Frage. Atos gaben um 11 Prozent nach, belastet von Spekulationen über Ausgliederungspläne für das Tech-Foundation-Geschäft. Bei Thales (+2,1%) stützte neben einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs eine Entschädigungszahlung Australiens für den aufgelösten U-Boot-Auftrag.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Konjunktursensible Aktien wurden verkauft. So verloren Adidas 3,4 Prozent, BMW 3,2 Prozent oder VW 4,7 Prozent. Technologieaktien hatten angesichts weiter steigender Zinsen an den Anleihemärkten ebenfalls keinen guten Tag: Delivery Hero brachen um 12,5 Prozent ein, Hellofresh um 5,8 Prozent oder Infineon um 6,8 Prozent. TAG Immobilien rauschten nach einer angeblichen Herabstufung durch Barclays um 12,5 Prozent nach unten. Vonovia büßten 5,8 Prozent ein. Brenntag gewannen gegen die negative Tendenz 3,2 Prozent. Der Konzern hatte seine EBITDA-Prognose für das laufende Jahr angehoben. Rheinmetall schlossen unverändert - hier stützte eine Studie von Goldman Sachs.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das Geschäft auf Wacker Chemie konzentriert. Die Titel wurden 2,8 Prozent fester getaxt. Der Konzern rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einem operativen Ergebnis oberhalb der Markterwartungen. Zalando wurden 1 Prozent fester gestellt. Der Online-Händler kauft sich in den Berliner Streetware-Blog Highsnobiety ein. Der Händler tat sich aber schwer, die Kursbewegung bei Zalando mit der Nachricht zu verbinden.

USA - AKTIEN

Heftige Verluste - Der Inflationsschock vom Wochenschluss hat nachgewirkt und die Kurse auf Jahrestief gedrückt. Steigende Marktzinsen belasteten vor allem die technologielastige Nasdaq, der marktbreite S&P-500 wechselte in den Bärenmarktmodus. Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise hatten zuletzt Hoffnungen zerschlagen, die Teuerung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben. Gleichzeitig nährten sie Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel noch energischer anziehen könnte, um die Inflation zu bekämpfen. Letztlich werde aber wohl erst eine Rezession die Inflation ausbremsen, so Warnungen am Markt. Im Zuge des Ausverkaufs bei Krypto-Währungen brach die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase um 11,4 Prozent ein. Skeptisch blickten Anleger auch auf die Mittelfristziele der New York Times (-11,6%). Klar besser als der Markt hielten sich Choice Hotels International (-0,1%), nachdem das Unternehmen den Kauf der Radisson Hotel angekündigt hatte. Revlon brachen um weitere 42,9 Prozent ein. Ursächlich war ein Bericht, wonach der Kosmetikhersteller Gläubigerschutz beantragen wolle.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,35 +28,1 3,07 261,6 5 Jahre 3,49 +22,7 3,27 223,3 7 Jahre 3,48 +23,9 3,24 203,8 10 Jahre 3,38 +22,4 3,16 187,5 30 Jahre 3,37 +17,5 3,19 146,9

Die Renditen zogen erneut steil an. Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Titel hatte sich stark verringert. Es droht eine inverse Zinskurve, die als Vorbote einer Rezession gilt. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte indes das höchste Niveau seit Frühjahr 2011. Die LBBW merkte an, dass die US-Benchmarkrendite erstmals seit Jahrzehnten über den Höchststand des vorherigen Zinszyklus geklettert sei. Es wüchsen die Anzeichen, dass der langfristige Zinsabwärtstrend selbst Geschichte sei, so Rentenanalyst Elmar Völker.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0433 +0,2% 1,0409 1,0434 -8,2% EUR/JPY 140,46 +0,4% 139,92 139,96 +7,3% EUR/CHF 1,0383 -0,0% 1,0024 1,0399 +0,1% EUR/GBP 0,8556 -0,2% 0,8577 0,8578 +1,8% USD/JPY 134,62 +0,1% 134,42 134,14 +16,9% GBP/USD 1,2194 +0,5% 1,2136 1,2165 -9,9% USD/CNH 6,7504 -0,5% 6,7810 6,7702 +6,2% Bitcoin BTC/USD 22.151,14 -3,8% 23.017,80 23.100,82 -52,1%

Die Verunsicherung trieb Anleger weiter in den als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Dollar - auch getrieben durch die gestiegenen Marktzinsen. Der Dollarindex schoss um weitere 1 Prozent empor. Kryptowährungen wurden derweil heftig abverkauft.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 120,74 120,93 -0,2% -0,19 +65,9% Brent/ICE 122,11 122,27 -0,1% -0,16 +61,9%

Die Ölpreise wurden zunächst belastet von Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage angesichts der drohenden Rezession, aber auch durch neuerliche Lockdowns in China. Darüber hinaus wurde spekuliert, US-Präsident Joe Biden könnte in Saudi-Arabien darauf dringen, dass das Erdölkartell Opec mehr fördert und so die Preise drückt. Doch sorgten Berichte über eine drastische Förderreduzierung in Libyen für eine Erholung der Erdölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,83 1.819,20 +0,4% +7,63 -0,2% Silber (Spot) 21,21 21,08 +0,6% +0,13 -9,0% Platin (Spot) 945,17 936,28 +1,0% +8,90 -2,6% Kupfer-Future 4,22 4,21 +0,3% +0,01 -4,9%

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist nach Einschätzung der US-Arzneimittelbehörde FDA bei Kleinkindern unter fünf Jahren sicher und wirksam.

POLEN

hat eine der EU versprochene Reform des umstrittenen Disziplinarsystems für Richter gesetzlich umgesetzt. Präsident Andrzej Duda unterzeichnete am Montag das entsprechende Gesetz, mit dem eine Disziplinarkammer für Richter am Obersten Gerichtshofsystem abgeschafft wird.

VEREINIGUNG COCKPIT

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zieht unter das Dach des DBB Beamtenbundes. Der DBB-Bundesvorstand beschloss die Aufnahme des Berufsverbandes mit seinen rund 9.600 Mitgliedern, wie der DBB als Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors mitteilte.

ZALANDO

kauft sich in den Berliner Streetware-Blog Highsnobiety ein. Der Online-Modehändler übernimmt die Mehrheit an der Medienplattform mit angeschlossenem Online-Shop, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Seiten heißt. Highsnobiety-Gründer David Fischer bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

FRAPORT

Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen hat im Mai einen neuen Höchstwert seit Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht. Wie der Betreiber Fraport mitteilte, flogen im vergangenen Monat rund 4,6 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt, und damit 267,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Getrieben wurde das Passagieraufkommen vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Urlaubsflügen. Allerdings lagen die Passagierzahlen noch 26,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Mai 2019.

HORNBACH

kann seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr wegen Lieferkettenproblemen und hoher Preise nicht halten. Das bereinigte EBIT dürfte 2022/23 um einen niedrigen zweistelligen Prozentwert sinken, teilte die Hornbach Holding AG & Co. KGaA mit. Bisher hatte das im SDAX notierte Unternehmen für die zwölf Monate per Ende Februar mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz soll wie geplant leicht steigen.

RYANAIR

Spanische Gewerkschaften haben Ryanair-Mitarbeiter zum Beginn der Sommerferien zum Streik aufgerufen. Die spanischen Beschäftigten der irischen Billigairline sollten vom 24. Juni bis 2. Juli die Arbeit niederlegen, teilten die Gewerkschaften USO und SITCPLA mit. Die Gewerkschaften fordern "menschenwürdige Arbeitsbedingungen für das gesamte Personal" der Fluggesellschaft.

AMAZON

will in einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien mit der Paketlieferung per Drohne beginnen. "Später in diesem Jahr" könnten sich die Einwohner der Stadt Lockerford "für eine kostenlose Lieferung per Drohne anmelden", erklärte der Konzern am Montag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.