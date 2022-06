DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

T.EU.IT.CR.C.SH.UE(EO)EOA TAB1 IE00BH05CB83 BAW/UFN

T.E.IT.IG BD EOA TABA IE00BKP52691 BAW/UFN

TA.EU.ITR.BD U.ETF(EO)EOD TABX IE00BL6XZW69 BAW/UFN

