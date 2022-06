ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ING nach dem jährlichen Investorentag des Finanzkonzerns von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Niederländer hätten zwar die Strategie sowie die Wachstumsziele für die Jahre bis 2025 weitgehend bestätigt, den Ausblick für den Zinsüberschuss aber als konservativ bezeichnet, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 und 2023 moderat an./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 03:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

