Oracle kündigte neues Wachstum an. Die Aktie stieg zweistellig im nachbörslichen Handel in den USA. Das Geschäft bei Wacker Chemie läuft besser als erwartet. Der Vorstand kündigte eine höhere Profitabilität für das 2. Quartal und das Gesamtjahr an. Hornbach warnte dagegen nach Börsenschluss. Die Gewinnprognose ist nicht mehr zu halten.Der asiatische Handel liegt auch am Dienstag tief im Minus. Das negative Momentum schwächt sich im Verlauf der Sitzung etwas ab, aber vor allem in China bleiben die Verluste noch hoch. Eine deutliche ...

