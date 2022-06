Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX stand von Beginn an unter Druck und baute seine Verluste immer weiter aus. Zeitweise notierte er unter der Marke von 13.400 Punkten. Am Ende lag er bei 13.427 Zählern. Marktidee: Bayer Für Bayer bleiben die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten großes Thema und ein potenzieller Belastungsfaktor. Die Aktie hielt sich vor dem Hintergrund sehr gut. Im April markierte das Papier sogar ein Zwei-Jahres-Hoch. Zuletzt fiel der Kurs allerdings unter mehrere wichtige technische Marken. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägtere Verschnaufpause ist damit gestiegen. Im Fokus stehen jetzt drei Unterstützungen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf