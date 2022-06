Der Deutsche Aktienindex dürfte nach drei Tagen Tauchgang heute zunächst etwas Luft holen. Drei schwache Tage unter hohem Handelsvolumen an den Weltbörsen deuten darauf hin, dass große Adressen angefangen haben, ihre Portfolios an das neue Umfeld anzupassen. Die Rentenmärkte zeigen durch eine Invertierung der Zinskurve das zweite Rezessionssignal in diesem Jahr. Nach den Inflationsdaten aus den USA wird darüber spekuliert, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffung noch beschleunigen könnte. ...

