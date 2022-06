Kleinmachnow, 14. Juni 2022 - Gemessen an der Bevölkerungszahl weist Pirmasens den höchsten Schuldenstand aller deutschen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern auf. Dahinter folgen Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Sylt. Das zeigt eine Auswertung von EDS. In absoluten Zahlen liegt seit sechs Jahren unverändert Köln vor Essen und Dortmund. "Die Kommunalverschuldung ist noch immer sehr hoch", sagt Peter Hoffmann, Gründer und CTO bei EDS. "Mit fast 160 Milliarden Euro stehen die Kommunen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...