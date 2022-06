FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine von Wacker Chemie angekündigte Anhebung der Ergebnisprognose kommt am Dienstag bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an. Der zuletzt mit dem Gesamtmarkt abgestrafte Kurs des Spezialchemiekonzerns zog im Tradegate-Handel mit knapp 170 Euro um vier Prozent an zum Xetra-Schluss, nachdem er am Vortag auf das niedrigste Niveau seit fast drei Wochen abgesackt war. Er orientierte sich damit zurück am 21-Tage-Durchschnitt, der bei 169,62 Euro verläuft.

Wacker Chemie will nach einem überraschend erfolgreichen Quartal in den kommenden Wochen seine Ergebnisprognose für 2022 überarbeiten und nach oben anpassen. Das neue Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebitda) könnte bei über 2 Milliarden Euro liegen, sagte daraufhin der UBS-Analyst Geoff Haire in einem ersten Kommentar. Für Gewissheit müssen Anleger aber noch warten: Wacker will die überarbeiteten Ziele im Rahmen des Halbjahresberichtes am 28. Juli veröffentlichen./tih/jha/